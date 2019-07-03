2019-07-03T17:59:38+03:00
Общество

В субботу в Брянске ограничат движение из-за полумарафона

Проехать нельзя будет по проспекту Ленина и улице Дуки
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

В Брянске ограничат движение и парковку из-за полумарафона, который побегут в субботу, 6 июля. Поставить машину нельзя будет на парковке у площади Воинской славы с десяти часов вечера 5 июля до трех часов дня 6 июля.

В субботу с восьми часов утра до часу дня проехать нельзя будет по проспекту Ленина от улицы Красноармейской и по улице Дуки до улицы Крахмалева. Исключение сделают только для организаторов и автомобилей оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во то время, когда будет перекрыта центральная улица города, двустороннее движение откроют по улице Арсенальской.

Брянский марафон посвятили 75-летию области. Участникам предложили на выбор четыре дистанции: 800 метров для детей, 3, 10 и 21,1 километр. Основной забег стартует в 10.00 с Кургана Бессмертия.

Напомним, 5 июля перекроют дороги из-за празднования юбилея Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске начали строить три пристройки к детским садам
Сдай макулатуру- получи деньги!
Брянские власти окажут материальную помощь семье погибшего в Баренцевом море подводника
Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море оказался уроженец Брянской области
На брянской птицефабрике ввели внешнее управление
Брянский кинолог стала лучшей в ЦФО
В Брянске дело о ТРЦ «Тимошковых» будут рассматривать 4 июля
В Брянске иномарка провалилась в яму глубиной полметра
В Брянске на улице Калинина забыли предупредить об открытом люке
В Брянской области врачам планируют покупать двух- и трехкомнатные квартиры
Генеральный директор компании «Чистая планета» выступил экспертом на VIII Среднерусском экономическом форуме - 2019
Набережную в Брянске предложили продлить до Черного моста
В день 75-летия Брянщины жители региона увидят фейерверк и лазерное шоу
Губернатор Александр Богомаз нацелил глав районов на решение важных задач