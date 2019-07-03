В субботу в Брянске ограничат движение из-за полумарафона

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-03T17:59:38+03:00

Проехать нельзя будет по проспекту Ленина и улице Дуки

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В Брянске ограничат движение и парковку из-за полумарафона, который побегут в субботу, 6 июля. Поставить машину нельзя будет на парковке у площади Воинской славы с десяти часов вечера 5 июля до трех часов дня 6 июля.

В субботу с восьми часов утра до часу дня проехать нельзя будет по проспекту Ленина от улицы Красноармейской и по улице Дуки до улицы Крахмалева. Исключение сделают только для организаторов и автомобилей оперативных служб, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во то время, когда будет перекрыта центральная улица города, двустороннее движение откроют по улице Арсенальской.

Брянский марафон посвятили 75-летию области. Участникам предложили на выбор четыре дистанции: 800 метров для детей, 3, 10 и 21,1 километр. Основной забег стартует в 10.00 с Кургана Бессмертия.

Напомним, 5 июля перекроют дороги из-за празднования юбилея Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU