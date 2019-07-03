Сдай макулатуру- получи деньги!

СЕГОДНЯ 17:37 2019-07-03T17:38:44+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области открывает пункты платного приема вторсырья от населения в районных центрах.

Компания «Чистая планета» продолжает реализовывать проект по раздельному сбору отходов и тем самым приучать жителей к бережному отношению к окружающей среде. На этой неделе пункты платного приема вторичного сырья открылись районных центрах по следующим адресам: п. Комаричи, ул.Советская, д. 61; п. Суземка, ул.Вокзальная, д. 4а; п. Навля, пер-к Советский, д. 8; г. Клинцы, ул. Кюстендильская, д. 4; г. Злынка, пл-д Свободы, д. 1; г. Почеп, ул. Смоленская, д. 3; г. Дятьково, пер-к Луначарского, д. 2А. На вывесках у входа размещена не только информация о тарифах, по которым принимают вторсырье, но и телефон горячей линии «РЭО-Радар», позвонив по которому можно сообщить о проблемах с вывозом мусора.

- Сортируя отходы, мы сокращаем количество мусора, которое отправляется на захоронение, и отправляем на переработку вторсырье, из которого можно сделать новые вещи. Кроме того, открывая пункты платного приема макулатуры и пластика от населения, мы еще и материально стимулируем жителей нашего региона сортировать отходы. Телефон горячей линии «РЭО–Радар» указываем и на нашей спецтехнике, и на вывесках у пунктов приема, чтобы мы могли как можно оперативнее решать проблемы с вывозом мусора или несанкционированными свалками, - говорит генеральный директор компании ОАО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Напоминаем, что жители Брянска могут сдать картон, макулатуру и пластик за деньги в пунктах приема, расположенных по проспекту Станке Димитрова, 3 (территория БГИТУ); на территории Володарского и Советского рынков и в Супонево (пер. Комсомольский, д. 8г).

ИСТОЧНИК KP.RU