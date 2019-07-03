2019-07-03T17:13:52+03:00
Общество

Брянские власти окажут материальную помощь семье погибшего в Баренцевом море подводника

Сумму чиновники пока не уточняют
Мария Дедкова
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз направил телеграммы с соболезнованиями родителям и супруге офицера.Губернатор Брянской области Александр Богомаз направил телеграммы с соболезнованиями родителям и супруге офицера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянские власти пообещали оказать материальную помощь семье погибшего в Баренцевом море подводника Дмитрия Соловьева. О какой сумме идет речь, пока не уточняют. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз направил телеграммы с соболезнованиями родителям и супруге офицера, уроженца города Почепа.

" Выражаю глубокие слова соболезнования и искренние слова сочувствия в связи с гибелью капитана 2 ранга Дмитрия Александровича Соловьева. Это невосполнимая утрата. Всем сердцем разделяя ваше горе. Душевных сил вам и вашим близким. Выдержки и мужества в эти тяжелые дни. Дмитрий Александрович навсегда останется в светлой памяти всех знавших его людей как настоящий патриот и достойный сын своего Отечества", - говорится в телеграмме.

Погибшему Дмитрию Соловьеву было 37 лет. У него остались жена и ребенок, которые живут в Санкт-Петербурге, и родители. а также сестра в Почепе.

Напомним, 1 июля в Баренцевом море на научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России, произошел пожар. Во время ЧП погибли 14 моряков-подводников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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