2019-07-03T18:03:59+03:00
Общество

Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море оказался уроженец Брянской области

Дмитрию Соловьеву было 37 лет
Мария Дедкова
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У погибшего офицера остались жена и ребенок.У погибшего офицера остались жена и ребенок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Среди погибших моряков при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море оказался уроженец Брянской области. Капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву, уроженцу Почепа, было 37 лет.

У погибшего офицера остались жена и ребенок.

Напомним, ЧП на российской подлодке унесла жизни 14 моряков. Все они были офицерами. В Минобороны сообщили, что подводники погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, когда занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана.

В соцсетях появилась фотография, на которой изображены офицеры и приведены их полные имена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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