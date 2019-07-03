Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море оказался уроженец Брянской области

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-03T18:03:59+03:00

У погибшего офицера остались жена и ребенок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрию Соловьеву было 37 лет

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Среди погибших моряков при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море оказался уроженец Брянской области. Капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву, уроженцу Почепа, было 37 лет.

У погибшего офицера остались жена и ребенок.

Напомним, ЧП на российской подлодке унесла жизни 14 моряков. Все они были офицерами. В Минобороны сообщили, что подводники погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, когда занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана.

В соцсетях появилась фотография, на которой изображены офицеры и приведены их полные имена.

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ИСТОЧНИК KP.RU