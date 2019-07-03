Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море оказался уроженец Брянской области
Среди погибших моряков при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море оказался уроженец Брянской области. Капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву, уроженцу Почепа, было 37 лет.
У погибшего офицера остались жена и ребенок.
Напомним, ЧП на российской подлодке унесла жизни 14 моряков. Все они были офицерами. В Минобороны сообщили, что подводники погибли в результате пожара на глубоководном аппарате, когда занимались научной работой – исследовали придонное пространство и дно Мирового океана.
В соцсетях появилась фотография, на которой изображены офицеры и приведены их полные имена.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU