Брянский кинолог стала лучшей в ЦФО

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-03T13:37:44+03:00

На всероссийских соревнованиях Александра Цветинская и ее служебная собака Хонда оказались третьими

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Брянский кинолог Александра Цветинская и ее четвероногая напарница Хонда заняли первое место на соревнованиях ЦФО. Команда представляла Брянскую таможню.

Александра и Хонда оказались первыми как в поисковых дисциплинах, так и в послушании, сообщает ГТРК "Брянск". Затем брянский кинолог представила наш регион на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. Здесь команда заняла третье место в дисциплине поиска в помещении.

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ИСТОЧНИК KP.RU