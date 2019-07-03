2019-07-03T13:37:44+03:00
Общество

Брянский кинолог стала лучшей в ЦФО

На всероссийских соревнованиях Александра Цветинская и ее служебная собака Хонда оказались третьими
Мария Дедкова
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Фото: ГТРК "Брянск"Фото: ГТРК "Брянск"
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Брянский кинолог Александра Цветинская и ее четвероногая напарница Хонда заняли первое место на соревнованиях ЦФО. Команда представляла Брянскую таможню.

Александра и Хонда оказались первыми как в поисковых дисциплинах, так и в послушании, сообщает ГТРК "Брянск". Затем брянский кинолог представила наш регион на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. Здесь команда заняла третье место в дисциплине поиска в помещении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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