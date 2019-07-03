В Брянске дело о ТРЦ «Тимошковых» будут рассматривать 4 июля
Заседание состоится в Советском районном суде
Верховный суд после жалобы владельцев вернул дело в Брянск.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске вновь продолжается рассмотрение дела о торгово-развлекательном центре «Тимошковых». Очередное заседание состоится 4 июля в Советском районном суде.
Напомним, торговый центр закрыли после пожарных проверок. Кроме нарушений, которые там нашли, выяснилось, что здание так и не ввели в эксплуатацию. Нарушения правил пожарной безопасности, как утверждают владельцы, устранили.
Верховный суд России после жалобы владельцев вернул дело о ТРЦ «Тимошковых» на новое рассмотрение в суд первой инстанции в Брянск.
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ИСТОЧНИК KP.RU