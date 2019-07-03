В Брянске иномарка провалилась в яму глубиной полметра
В Брянске автомобиль «Ниссан» провалился колесом в полуметровую яму на парковке. Это случилось утром в среду, 3 июля, у дома №66/4 на улице Тельмана на Новостройке. Фотографии своих заключений водитель опубликовал в соцсетях. В машине от удара треснуло крепление бампера.
Автомобилист померил яму рулеткой. Та, в которую угодила его машина, оказалась глубиной 50 сантиметров. А яма рядом – длиной полтора метра по диагонали.
Автомобилисту посоветовали вызвать ГИБДД и зафиксировать повреждения. Но он не стал этого делать, вытащил машину своими силами и уехал.
В комментариях удивляются, почему брянец не заметил такую большую яму.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU