В Брянске иномарка провалилась в яму глубиной полметра

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-03T13:09:52+03:00

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В Брянске автомобиль «Ниссан» провалился колесом в полуметровую яму на парковке. Это случилось утром в среду, 3 июля, у дома №66/4 на улице Тельмана на Новостройке. Фотографии своих заключений водитель опубликовал в соцсетях. В машине от удара треснуло крепление бампера.

Автомобилист померил яму рулеткой. Та, в которую угодила его машина, оказалась глубиной 50 сантиметров. А яма рядом – длиной полтора метра по диагонали.

Автомобилисту посоветовали вызвать ГИБДД и зафиксировать повреждения. Но он не стал этого делать, вытащил машину своими силами и уехал.

В комментариях удивляются, почему брянец не заметил такую большую яму.

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ИСТОЧНИК KP.RU