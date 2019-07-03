В Брянске на улице Калинина забыли предупредить об открытом люке

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-03T12:55:13+03:00

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В Брянске на улице Калинина ремонтники забыли оградить открытый люк. Об этом предупредил один из водителей в соцсетях. Видеозапись опубликовал горожанин утром в среду, 3 июля. На ней видно открытый колодец у дома №193. О нем нет никаких предупреждений для автомобилистов.

Автор видео пишет, что из работников на дороге никого не было. Ограждение он нашел в кустах и выставил его. В комментариях предположили, что дорожники тут ни при чем, просто кто-то сбил знак.

Утром в среду в огромную яму у дома №66/4 на улице Тельмана угодила иномарка. Водитель пишет, что глубиной она не меньше полуметра. И предупреждает других автомобилистов об опасности. Судя по всему, яму размыло во время дождя.

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В Брянске забыли оградить открытый люк во время ремонта дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU