В Брянске на улице Калинина забыли предупредить об открытом люке
В Брянске на улице Калинина ремонтники забыли оградить открытый люк. Об этом предупредил один из водителей в соцсетях. Видеозапись опубликовал горожанин утром в среду, 3 июля. На ней видно открытый колодец у дома №193. О нем нет никаких предупреждений для автомобилистов.
Автор видео пишет, что из работников на дороге никого не было. Ограждение он нашел в кустах и выставил его. В комментариях предположили, что дорожники тут ни при чем, просто кто-то сбил знак.
Утром в среду в огромную яму у дома №66/4 на улице Тельмана угодила иномарка. Водитель пишет, что глубиной она не меньше полуметра. И предупреждает других автомобилистов об опасности. Судя по всему, яму размыло во время дождя.
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В Брянске забыли оградить открытый люк во время ремонта дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU