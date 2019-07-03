2019-07-03T12:12:32+03:00
Общество

Генеральный директор компании «Чистая планета» выступил экспертом на VIII Среднерусском экономическом форуме - 2019

Марина АНТОНОВА
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Владимира Чашникова пригласили принять участие в качестве эксперта в работе площадки, посвященной экологической безопасности.Владимира Чашникова пригласили принять участие в качестве эксперта в работе площадки, посвященной экологической безопасности.
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На минувшей неделе в Курске собрались представители регионов, чтобы

обменяться опытом по внедрению цифровых технологий в различные сферы

нашей жизни: производство, экономику, ЖКХ, экологию, здравоохранение и

транспорт. На форуме присутствовала и делегация ОАО «Чистая планета».

Генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО на

территории Брянской области Владимира Чашникова пригласили принять

участие в качестве эксперта в работе площадки, посвященной экологической

безопасности. Он рассказал коллегам, какие цифровые решения сегодня

использует компания, чтобы обеспечить прозрачность информации

экологического состояния Брянского региона и как информационные

технологии помогают сегодня контролировать ситуацию с вывозом мусора.

Фото: ОАО "Чистая планета".

Фото: ОАО "Чистая планета".

Большой интерес у участников форума вызвала уникальная компьютерная

программа, которая была разработана в компании «Чистая планета»

специально для эффективной работы по реализации федеральной «реформы

чистоты» на территории нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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