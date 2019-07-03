Генеральный директор компании «Чистая планета» выступил экспертом на VIII Среднерусском экономическом форуме - 2019
На минувшей неделе в Курске собрались представители регионов, чтобы
обменяться опытом по внедрению цифровых технологий в различные сферы
нашей жизни: производство, экономику, ЖКХ, экологию, здравоохранение и
транспорт. На форуме присутствовала и делегация ОАО «Чистая планета».
Генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО на
территории Брянской области Владимира Чашникова пригласили принять
участие в качестве эксперта в работе площадки, посвященной экологической
безопасности. Он рассказал коллегам, какие цифровые решения сегодня
использует компания, чтобы обеспечить прозрачность информации
экологического состояния Брянского региона и как информационные
технологии помогают сегодня контролировать ситуацию с вывозом мусора.
Фото: ОАО "Чистая планета".
Большой интерес у участников форума вызвала уникальная компьютерная
программа, которая была разработана в компании «Чистая планета»
специально для эффективной работы по реализации федеральной «реформы
чистоты» на территории нашего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU