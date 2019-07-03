Набережную в Брянске предложили продлить до Черного моста

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-03T12:34:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске предложили продлить набережную до Черного моста в сторону Фокинского района. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава города Александр Хлиманков.

"5 июля заканчивается прием заявок на благоустройство общественных территорий на следующий год. Программа «Формирования комфортной городской среды», предложенная нашим президентом, продолжается. Поступил такой проект продления набережной до Черного моста с подступом к воде, велосипедными дорожками и удобный для маломобильных жителей города", - написал глава горсовета.

Напомним, сейчас в Брянске идут выборы общественных территорий для благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" на следующий год. Лидирует в общественном голосовании привокзальная площадь в Володарском районе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU