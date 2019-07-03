В день 75-летия Брянщины жители региона увидят фейерверк и лазерное шоу

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-03T11:52:08+03:00

Фейерверк и лазерное шоу можно будет посмотреть на Кургане Бессмертия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Лазерное шоу и фейерверк приготовили организаторы празднования 75-летия Брянской области.

В пятницу, 5 июля, в Брянске будут отмечать 75-летние со дня образования Брянской области. Начнется праздник на Славянской площади, а затем переместится к Кургану Бессмертия. На разных площадках гости познакомятся с традициями и обрядами жителей Брянщины.

Во время большого фольклорного праздника зрителям покажут годовой обрядовый круг. Откроется выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Пройдут мастер-классы мастеров Брянской области.

Показательные выступления устроят клубы исторической реконструкции. Для брянцев выступят лучшие творческие коллективы и исполнители Брянской, Гомельской и Могилевской областей. А также пройдет концерт губернаторского симфонического оркестра.

Самые маленькие участники праздника смогут получить сладкие призы, выиграв в конкурсах. Ребятам покажут кукольные спектакли. Мастер-классы устроят детские спортивные школы. С шести часов вечера праздник переместится на Курган Бессмертия. Подарком для всех жителей региона станет концерт Дениса Майданова. А в 23.20 в небо запустят фейерверк.

Полную программу празднования читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU