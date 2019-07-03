Губернатор Александр Богомаз нацелил глав районов на решение важных задач

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-03T11:43:44+03:00

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В овальном зале правительства Брянской области состоялось совещание в режиме видеоконференции по вопросу освоение денежных средств, предоставленных в рамках национальных проектов «Образование», «Здравоохранение» и регионального проекта «Спорт - норма жизни», а также по освоение средств областного бюджета, предоставленных на проведения капитальных ремонтов и приобретения оборудования. Провел совещание губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- У нас не хватает врачей, сказал губернатор Александр Богомаз. - Сегодня деньги на квартиры для них мы выделили, на медицинское оборудование также выделяются средства. Понимаю, что этого мало. Сегодня нам надо создать комплекс мер, который необходим. Может, например, центры на 4 района оснастить, но для этого должна быть программа. Сегодня мы делаем программу по выделению жилья врачам, даем квартиры. Но дальше мы должны работать по привлечению молодых кадров. Главы районов, вы должны провести работу с вашими выпускниками, которые учатся в медицинских вузах, поговорить с их родителями, что дети получат квартиры. Давайте однокомнатные квартиры не покупать. Врач приезжает один, но через какое-то время у него все равно будет семья. Надо двухкомнатную квартиру ему покупать. Приезжает семья — 3-комнатную, чтобы у человека была перспектива.

Понимая всю масштабность поставленной задачи, правительством области, заместителями губернатора с начала года неоднократно были организованы встречи и видеоселекторные совещания с главами муниципальных образований именно по вопросам реализации программы. На совещании были заслушаны руководители районов, которые отчитались, когда и в какие сроки это жилье будет готово для проведения торгов.

Губернатор Александр Богомаз нацелил руководителей на решение этих важных задач.

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ИСТОЧНИК KP.RU