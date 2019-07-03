Губернатор Александр Богомаз принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-03T11:27:38+03:00

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2 июля председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

В совещании приняли участие заместители председателя правительства Российской Федерации, министры, а также главы регионов. От Брянской области в совещании приняли участие губернатор Александр Богомаз, вице-губернатор Александр Резунов, заместители губернатора Брянской области.

- Все ключевые административные решения мы с вами приняли, - сказал, открывая заседание президиума, Дмитрий Медведев. - Соглашения о межбюджетных трансфертах заключены. Деньги до регионов, которые на этот год предусмотрены, доведены в значительной мере, что-то еще доводится. В целом традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее. Регионы работают достаточно активно.

В Брянской области реализуется 45 региональных проектов по 10-и направлениям стратегического развития Российской Федерации. На их воплощение на 2019-2024 годы из всех источников финансирования запланировано 37,4 миллиарда рублей. Из них в 2019 году – 8,6 миллиарда рублей. В том числе федеральный бюджет – 5,3 миллиарда рублей, областной и местные бюджеты – 2,09 миллиарда рублей, внебюджетные источники и фонды – 1,2 миллиарда рублей.

В системе «Электронный бюджет» заключены 39 соглашений о реализации региональных проектов. По 22-м региональным проектам заключены 32 соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Брянской области. Все эти показатели говорят о том, что Брянская область успешно включилась в реализацию национальных и региональных проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU