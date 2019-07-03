Брянская пенсионерка лишилась пальца на ноге в ДТП на улице Пушкина

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-03T10:51:47+03:00

Пенсионерка хотела перейти дорогу в неположенном месте. Фото: ОГИБДД по городу Брянску

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В Брянске на улице Пушкина сбили пенсионерку-нарушительницу. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 2 июля, около 16.03, сообщают в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 25-летняя автомобилистка за рулем ВАЗа-21703 сбила внезапно вышедшую на дорогу из-за кустарника женщину. Пенсионерка хотела перейти дорогу в неположенном месте.

В ДТП пожилая женщина сломала ногу и лишилась пальца на ноге. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU