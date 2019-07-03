Брянский драмтеатр вернулся с гастролей в Гомеле
Его жителям артисты представили четыре постановки
В Беларуси артисты были с 25 по 28 июня. Фото: Брянский театр драмы им. А. К. Толстого
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В Гомеле завершились гастроли брянского драмтеатра. В Беларуси артисты были с 25 по 28 июня.
Актеры представили зрителям четыре постановки: комедию по пьесе Марка Камолетти «Боинг-Боинг», «Старомодную комедию» Алексея Арбузова, комедию Александра Коровкина «Тетки» и пластический спектакль «Любовное наваждение».
Ответный визит Гомельского областного драматического театра в Брянск состоится в октябре, поясняют в пресс-службе брянского драмтеатра.
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ИСТОЧНИК KP.RU