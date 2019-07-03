В Белых Берегах водитель иномарки насмерть сбил 21-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-03T10:55:47+03:00

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июля около 1.05 на улице Комминтерна. Фото: Сергей ГАПОН

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В брянском поселке Белые Берега водитель иномарки насмерть задавил 21-летнюю девушку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июля около 1.05 на улице Комминтерна. По предварительной информации, 29-летний водитель за рулем "Фольксваген Джетта" наехал на лежащую на дороге девушку.

Пострадавшая оказалась жительницей Жуковки. Ее с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга» госпитализировали. Однако спасти врачам ее не удалось. Около 16.00 девушка скончалась.

В социальных сетях жители Белых Берегов пишут, что у девушки были психологические проблемы. По словам горожан, они часто видели, как она сама внезапно выбегала на дорогу.

Как поясняют в городской Госавтоинспекции, пострадавшую не раз привлекали к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, побои, умышленную порчу документа и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Однако причины и обстоятельства ДТП будут выяснять полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU