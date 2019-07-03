Через Брянск до Адлера пустят дополнительный поезд
Состав будет курсировать только в июле и августе
Из Брянска он будет выезжать в 7.51, а прибывать в Адлер на следующий день в 21.25.Фото: Елена РАКОВА
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Жители Брянска смогут уехать в Адлер на дополнительном поезде. Через наш город пройдет маршрут состава из Москвы.
- Дополнительный поезд №555/556 Адлер - Москва - Адлер будет выполнять рейсы в июле и августе, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МДЖ. - Рейс назначили в пиковые даты летнего сезона для удобства пассажиров.
Поезд будет ежедневным. Из Брянска он будет выезжать в 7.51, а прибывать в Адлер на следующий день в 21.25.
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ИСТОЧНИК KP.RU