Через Брянск до Адлера пустят дополнительный поезд

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-03T10:10:02+03:00

Из Брянска он будет выезжать в 7.51, а прибывать в Адлер на следующий день в 21.25. Фото: Елена РАКОВА

Состав будет курсировать только в июле и августе

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Жители Брянска смогут уехать в Адлер на дополнительном поезде. Через наш город пройдет маршрут состава из Москвы.

- Дополнительный поезд №555/556 Адлер - Москва - Адлер будет выполнять рейсы в июле и августе, - рассказывают в службе корпоративных коммуникаций МДЖ. - Рейс назначили в пиковые даты летнего сезона для удобства пассажиров.

Поезд будет ежедневным. Из Брянска он будет выезжать в 7.51, а прибывать в Адлер на следующий день в 21.25.

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ИСТОЧНИК KP.RU