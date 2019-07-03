В Клетне хотят запретить продажу сигарет возле детской спортшколы

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-03T09:54:32+03:00

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В Клетне прокуратура через суд требует запретить продажу табака вблизи детско-юношеской спортивной школы.

- В сентябре прошлого года директора магазина уже оштрафовали за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Несмотря на установленные федеральным законодательством ограничения в мае в магазине вновь допустили продажу сигарет. За это директора супермаркета привлекли к административной ответственности вновь.

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ИСТОЧНИК KP.RU