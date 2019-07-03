Полицейский из Сельцо получил срок за то, что заставил сознаться в преступлении невиновного

СЕГОДНЯ 09:25 2019-07-03T09:25:40+03:00

Адвокаты осужденного обжаловали приговор. Но апелляцию в областном суде не удовлетворили. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Бывший правоохранитель на 1,5 года отправится в колонию-поселения

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Бывший полицейский из Сельцо отправится в колонию-поселения за превышение должностных полномочий.

- Как установил суд, заместитель начальника отделения полиции Дмитрий Б. захотел искусственно повысить должностные показатели, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Для этого он заставил местного жители инсценировать преступление. Горожанин получил условный срок за незаконное хранение оружия.

Но вскоре правда вскрылась.

Полицейский сам попал под статью.

По решению Сельцовского городского суда он получил 1,5 года колонии-поселения. Также два года он не сможет занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов.

Адвокаты осужденного обжаловали приговор. Но апелляцию в областном суде не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU