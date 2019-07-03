В этом году отремонтируют крыши в 166 брянских школах и детсадах
В этом году в Брянской области заменят крыши в 166 образовательных организациях. На это потратят больше 303 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. На 114 объектах уже определились подрядчики.
Кроме того, в этом году запланировали обновление девяти спортивных залов сельских школ. Капительный ремонт пройдет в Малополпинской, Березовской, Ветлевской, Катичской, Верещакской, Негинской, Селецкой школах, а также в школах поселков Мирный и Рассуха. Оборудование и инвентарь купят для Супоневской школы № 2.
На это потратят 24 миллиона рублей из федерального, областного и муниципальных бюджетов. Аукционы прошли на восьми объектах.
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ИСТОЧНИК KP.RU