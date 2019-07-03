В Карачевском районе сгорела пилорама
Огонь потушили почти за 20 минут
Что стало причиной возгорания, теперь выяснят эксперты.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Карачевском районе во вторник, 2 июля, сгорела пилорама. Сообщение о пожаре в деревне Песочня поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.48, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
К месту вызова выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. Оказалось, что горит пилорама на площади 180 квадратных метров. За 22 минуты пламя удалось потушить.
Что стало причиной возгорания, теперь выяснят эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU