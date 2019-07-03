В Карачевском районе сгорела пилорама

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-03T08:56:16+03:00

Что стало причиной возгорания, теперь выяснят эксперты. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Огонь потушили почти за 20 минут

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В Карачевском районе во вторник, 2 июля, сгорела пилорама. Сообщение о пожаре в деревне Песочня поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.48, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

К месту вызова выехали пожарные расчеты в составе двух автоцистерн. Оказалось, что горит пилорама на площади 180 квадратных метров. За 22 минуты пламя удалось потушить.

Что стало причиной возгорания, теперь выяснят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU