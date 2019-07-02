Синоптик-любитель из Брянска собирает коллекцию гроз

СЕГОДНЯ 18:49 2019-07-02T18:49:34+03:00

В этом году ему повезло с погодой

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Синоптик-любитель из Брянска Михаил Гайлиш собирает коллекцию гроз. В этом году ему повезло с погодой. По словам штормхантера, самой сильной в Брянской области была гроза 23 июня. Ему удалось ее заснять.

Необычное увлечение у Михаила появилось после того, как его самого чуть не убила молния. Он стал изучать опасные явления погоды. А потом и гоняться на ними по всей Брянской области. Синоптик-самоучка с помощью компьютерных программ и сайтов научился определять степень вероятности грозы в определенном месте и мощность этого атмосферного явления, сообщает «ГТРК Брянск».

В планах у Михаила смонтировать самую большую коллекцию гроз в документальный сериал. Он поможет другим таким же любителям необычных явлений природы изучать их.

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ИСТОЧНИК KP.RU