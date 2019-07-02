В клинцовской колонии рухнула часть забора

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-02T18:16:41+03:00

Никто из заключенных бежать не пытался

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В исправительной колонии №6 в Клинцах рухнула часть забора. Во время ЧП никто не пострадал. Заключенные сбежать не пытались, сообщают «Клинцы.ИНФО». Забор принялись восстанавливать.

Напомним, вечером в понедельник, 1 июля, на некоторые районы Брянской области обрушился сильный ветер с грозой. В Клинцах он повалил деревья, в некоторых районах города не было света. Подачу электроэнергии на нескольких улицах не восстановили еще днем 2 июля.

Без света поздно вечером также остались жители Гордеевского, Климовского, Погарского, Стародубского и Трубчевского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU