В Брянске лидером голосования на ремонт в 2020 году стала привокзальная площадь

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-02T17:42:05+03:00

За нее отдали больше тысячи голосов

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В Брянске лидером общественного голосования на ремонт в 2020 году стала привокзальная площадь в Володарском районе. За эту территорию отдали 1086 голосов. На втором месте – сквер завода «Литий» в Фокинском районе, на третьем – сквер Володарского у кинотеатра «Салют». Всего брянца отдали больше 2500 тысяч голосов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Напомним, голосование продлится до 5 июля. Выбрать можно из 24 заявок на ремонт общественных территорий.

Пункты голосования:

Володарский район: ГДК имени Д.Е. Кравцова (ул. Профсоюзов, 24);

Советский район: ЦУМ (ул. Фокина, 41);

Фокинский район: ДК железнодорожников (ул. Дзержинского, 2-а) и ГДК пос. Белые Берега (ул. Ленина, 17);

Бежицкий район:

- школа №42 (ул. Марии Ульяновой, 1);

- школа №43 (пос. Октябрьский, ул. Отрадная, 23);

- школа №63 (ул. Вокзальная, 162);

- МБУК «ЦСОБ» г. Брянска (пос. Бордовичи, ул. Ильича, 4);

- ГДК пос. Бежичи» (ул. Делегатская, 72);

- ДК БМЗ (ул. Майской Стачки, 6);

- ДК имени Д.Н. Медведева (ул. Клинцовская, 60);

- ДШИ №1 имени Т.П. Николаевой (ул. Брянской Пролетарской дивизии, 13) и филиал ДШИ №1 (ул. Федюнинского, 1);

- школа №15 (пос. Радица-Крыловка, ул. Гончарова, 19).

Список общественных территорий, за которые можно проголосовать:

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ИСТОЧНИК KP.RU