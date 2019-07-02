В Брянскую область не пустили просроченный белорусский сыр
В Брянской области задержали машины с просроченным белорусским сыром.
Фуры остановили 30 июня в пункте пропуска «Красный Камень». Оказалось, что в них везли больше 20 тонн продукта.
- В сопроводительных документах получателем было указано смоленское юридическое лицо, а в качестве места разгрузки Рязанская область, - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - У сыра «Голден Чиз» срок годности истек еще 19 июня.
Помимо этого, сведений о продукте не было в электронном ветеринарном сертификате.
Груз пришлось вернуть отправителю.
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ИСТОЧНИК KP.RU