В Брянскую область не пустили просроченный белорусский сыр

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-02T16:54:16+03:00

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В Брянской области задержали машины с просроченным белорусским сыром.

Фуры остановили 30 июня в пункте пропуска «Красный Камень». Оказалось, что в них везли больше 20 тонн продукта.

- В сопроводительных документах получателем было указано смоленское юридическое лицо, а в качестве места разгрузки Рязанская область, - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - У сыра «Голден Чиз» срок годности истек еще 19 июня.

Помимо этого, сведений о продукте не было в электронном ветеринарном сертификате.

Груз пришлось вернуть отправителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU