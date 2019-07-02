Генеральным директором АО «Транснефть - Дружба» назначили Романа Камозина

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-02T16:29:38+03:00

До этого он работал главным инженером

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Генеральным директором АО «Транснефть - Дружба» стал Роман Камозин. До этого он занимал должность главного инженера АО «Транснефть - Верхняя Волга».

Роман Камозин в 1995 году окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности «Инженер-механик-исследователь». В 2002 году прошел профессиональную переподготовку в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина. В организациях ПАО «Транснефть» работает с 1995 года. Из них 22 года – в системе нефтепроводов «Дружба».

За вклад в развитие нефтепроводной отрасли Роман Камозин отмечали ведомственными и корпоративными наградами.

К слову, новый руководитель появился и у брянского отделения Пенсионного фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU