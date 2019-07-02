У брянского отделения Пенсионного фонда появился новый руководитель

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-02T16:24:02+03:00

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Брянское отделение Пенсионного фонда России возглавила Татьяна Серяк. Об этом стало известно во вторник, 2 июля. Она сменила на этом посту бывшего начальника отделения Олега Клюева, сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе ОПФР по Брянской области.

Татьяна Серяк родилась в 1968 году в Стародубе. Работала в финансовых и кредитных учреждениях. С 2008 года, на протяжении семи лет, возглавляла офис брянского филиала одного из государственных банков. С ноября 2015 года была главой администрации Стародубского района.

Олег Клюев, возглавлявший региональное отделение больше 18 лет, останется работать в Пенсионном фонде в качестве заместителя управляющего.

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ИСТОЧНИК KP.RU