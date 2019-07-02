В Брянске открыли мемориальную доску партизану Михаилу Гаризану

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-02T15:27:22+03:00

На ее торжественном открытии присутствовали городские власти, ветераны Великой Отечественной войны, представители предприятий и организаций и школьники района. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Ее установили на здании дома №7 на улице Красных Партизан

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В Фокинском районе Брянска увековечили память героя-партизана Михаила Гаризана. Мемориальную доску в честь кавалера ордена Красного Знамени и двух орденов Отечественной войны I степени установили на здании дома №7 на улице Красных Партизан.

На ее торжественном открытии присутствовали городские власти, ветераны Великой Отечественной войны, представители предприятий и организаций и школьники района, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Михаил Афанасьевич Гаризан ушел на фронт в первый же день войны. Попал в окружение, вышел из него в брянских лесах весной 1942 года. С мая 1942-го младший сержант Михаил Гаризан стал командиром отделения партизанского отряда имени Чапаева, входящего в состав 1-й Клетнянской партизанской бригады.

С сентября 1943 года Михаил Гаризан уже в действующей армии в звании лейтенанта, командира стрелкового взвода 374 Краснознаменного стрелкового полка 128 стрелковой Псковской Краснознаменной дивизии. За отвагу и мужество, проявленные в боях при взятии немецких городов Глейвиц и Гинденбург представлялся к званию Героя Советского Союза.

После тяжелого ранения и контузии Михаил Гаризан в 1945 году вернулся домой в гагаузское село Копчак. В 1949 году погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU