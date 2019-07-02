Брянская велогонщица Татьяна Капитанова победила на Кубке России
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова победила на шестом этапе розыгрыша Кубка России по BMX. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.
Татьяна Капитанова стала победительницей и в гонке на время (хроно-гонка) и в гонке «Классик», сообщают в Центре спортивной подготовки сборных команд Брянской области.
- Победа далась очень непросто, - рассказал тренер спортсменки Александр Алипченков. - Помимо соперников большое сопротивление оказывал сильный штормовой ветер. Борьба шла колесо в колесо, но Татьяна молодец проявила волевые качества и добилась победы.
Брянская велогонщица лидирует в общем зачете Кубка России. Спортсменам осталось выступить осенью на двух этапах в Пензе и Саранске.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU