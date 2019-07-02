2019-07-02T14:39:03+03:00
Спорт

Брянская велогонщица Татьяна Капитанова победила на Кубке России

Наша землячка стала лучшей на очередном этапе
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Брянской области.Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Брянской области.
Изменить размер текста:

Брянская велогонщица Татьяна Капитанова победила на шестом этапе розыгрыша Кубка России по BMX. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Татьяна Капитанова стала победительницей и в гонке на время (хроно-гонка) и в гонке «Классик», сообщают в Центре спортивной подготовки сборных команд Брянской области.

- Победа далась очень непросто, - рассказал тренер спортсменки Александр Алипченков. - Помимо соперников большое сопротивление оказывал сильный штормовой ветер. Борьба шла колесо в колесо, но Татьяна молодец проявила волевые качества и добилась победы.

Брянская велогонщица лидирует в общем зачете Кубка России. Спортсменам осталось выступить осенью на двух этапах в Пензе и Саранске.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске открыли мемориальную доску партизану Михаилу Гаризану
С июля брянцы начнут получать налоги по-новому
Стал известен предварительный виновник смертельного ДТП в Унечском районе
Брянца оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
Молодежь БМЗ состязалась в профессионализме
На жуковских подростков, угнавших авто, завели уголовное дело
В Брянск приедут ветераны московского «Спартака»
Ситуация с природными пожарами на территории Брянской области не вызывает опасений
Стало известно, кто пострадал в ДТП в Унечском районе
В двух брянских парках заработал бесплатный WI-FI
По факту ДТП в Унечском районе завели уголовное дело
В Брянске временно уберут остановку на переулке Пилотов
В Брянской области сильный ветер повалил деревья и снес крыши зданий
Житель Почепа отправится в колонию за угрозу убийством своему сыну
Из-за непогоды в Брянской области пять районов остались без света
Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Унечском районе
Подробности смертельного ДТП в Унечском районе: водитель маршрутки нелегально перевозил пассажиров
После страшного ДТП в Унечском районе губернатор Александр Богомаз поручил провести внеплановые проверки пассажирских перевозок
В ДТП с маршруткой в Брянской области пострадали двое детей
В Брянске на улице Чичерина 4 июля ограничат движение
В Карачев привезли мощи святых Петра и Февронии Муромских
Брянский спортсмен стал чемпионом России по тяжелой атлетике