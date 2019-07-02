2019-07-02T13:52:51+03:00
Общество

С июля брянцы начнут получать налоги по-новому

Отдельно платежные квитанции присылать не будут
Елена РАКОВА
Поделиться:
Новые уведомления брянцы начнут получать с июля.Новые уведомления брянцы начнут получать с июля.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

С жители Брянской области будут по-новом получать налоги. Дело в том, что изменилась форма сводного уведомления для оплаты налога на имущество, транспортного и земельного.

Как пояснили в брянской мэрии, в едином документе будут одновременно указаны информация по налогам и реквизиты для их уплаты. Поэтому отдельный платежный документ, то есть квитанцию по форме ПД, высылать не будут.

В новой форме уже есть полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор. Он позволяет вводить сведения автоматически. Есть также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Также в новую форму уведомления включена информация о вычете по земельному налогу для льготников. Он равен кадастровой стоимости шести соток площади одного земельного участка.

При этом в налоговом уведомлении больше не будут указывать сведения об объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи.

Налоговики начнут рассылать новые уведомления по почте, начиная с июля. Но не позднее 30 дней до наступления срока уплаты имущественных налогов. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» получат уведомления только в электронном виде.

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год - не позднее 2 декабря 2019 года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске открыли мемориальную доску партизану Михаилу Гаризану
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова победила на Кубке России
Стал известен предварительный виновник смертельного ДТП в Унечском районе
Брянца оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
Молодежь БМЗ состязалась в профессионализме
На жуковских подростков, угнавших авто, завели уголовное дело
В Брянск приедут ветераны московского «Спартака»
Ситуация с природными пожарами на территории Брянской области не вызывает опасений
Стало известно, кто пострадал в ДТП в Унечском районе
В двух брянских парках заработал бесплатный WI-FI
По факту ДТП в Унечском районе завели уголовное дело
В Брянске временно уберут остановку на переулке Пилотов
В Брянской области сильный ветер повалил деревья и снес крыши зданий
Житель Почепа отправится в колонию за угрозу убийством своему сыну
Из-за непогоды в Брянской области пять районов остались без света
Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Унечском районе
Подробности смертельного ДТП в Унечском районе: водитель маршрутки нелегально перевозил пассажиров
После страшного ДТП в Унечском районе губернатор Александр Богомаз поручил провести внеплановые проверки пассажирских перевозок
В ДТП с маршруткой в Брянской области пострадали двое детей
В Брянске на улице Чичерина 4 июля ограничат движение
В Карачев привезли мощи святых Петра и Февронии Муромских
Брянский спортсмен стал чемпионом России по тяжелой атлетике