С июля брянцы начнут получать налоги по-новому

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-02T13:52:51+03:00

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С жители Брянской области будут по-новом получать налоги. Дело в том, что изменилась форма сводного уведомления для оплаты налога на имущество, транспортного и земельного.

Как пояснили в брянской мэрии, в едином документе будут одновременно указаны информация по налогам и реквизиты для их уплаты. Поэтому отдельный платежный документ, то есть квитанцию по форме ПД, высылать не будут.

В новой форме уже есть полные реквизиты платежа и уникальный идентификатор. Он позволяет вводить сведения автоматически. Есть также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства. Также в новую форму уведомления включена информация о вычете по земельному налогу для льготников. Он равен кадастровой стоимости шести соток площади одного земельного участка.

При этом в налоговом уведомлении больше не будут указывать сведения об объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи.

Налоговики начнут рассылать новые уведомления по почте, начиная с июля. Но не позднее 30 дней до наступления срока уплаты имущественных налогов. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика» получат уведомления только в электронном виде.

Срок уплаты имущественных налогов за 2018 год - не позднее 2 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU