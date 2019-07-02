Стал известен предварительный виновник смертельного ДТП в Унечском районе

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-02T13:16:57+03:00

В причинах и обстоятельствах ДТП предстоит разобраться полицейским. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Брянские полицейские озвучили предварительную версию того, как разворачивались события во время смертельного ДТП в Унечском районе.

- По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля "Вольво фн" с полуприцепом ехал со стороны Гомеля в Брянск, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Во время разворота он столкнулся с микроавтобусом "Клинцы-Брянск" под управлением 40-летнего водителя.

В ДТП погибли трое пассажиров маршрутки: две женщины 52 и 54 лет и 25-летний мужчина. Еще 12 пассажиров микроавтобуса: 19, 24, 55, 64, 64, 62, 19, 18, 18, 23 лет, а также двое детей 6-летняя девочка и 7-летний мальчик, а также и водитель фуры, пострадали .

Напомним, страшная автоавария произошла 1 июля около часа дня на 144 километре автодороги "Брянск-Новозыбков". Столкнулись микроавтобус и фура.

По факту ДТП проверки устроили областная прокуратура и следственный комитет. Внеплановые проверки пассажирских перевозчиков поручил провести и губернатор Александр Богомаз. А региональное УМВД завело уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU