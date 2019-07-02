Брянца оштрафовали за фиктивную прописку иностранца

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-02T13:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Рогнединского района оштрафовали за фиктивную прописку иностранца. Преступление обнаружили сотрудники регионального УФСБ.

- В феврале этого года брянец поставил на миграционный учет иностранца, который фактически в его доме не жил, - уточнили в пресс-службе УФСБ.

В марте на основании материалов УФСБ России по Брянской области отдел дознания жуковского отдела полиции завел на жителя Рогнединского района уголовное дело.

По решению суда мужчину приговорили к штрафу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU