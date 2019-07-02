Брянца оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
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Жителя Рогнединского района оштрафовали за фиктивную прописку иностранца. Преступление обнаружили сотрудники регионального УФСБ.
- В феврале этого года брянец поставил на миграционный учет иностранца, который фактически в его доме не жил, - уточнили в пресс-службе УФСБ.
В марте на основании материалов УФСБ России по Брянской области отдел дознания жуковского отдела полиции завел на жителя Рогнединского района уголовное дело.
По решению суда мужчину приговорили к штрафу.
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ИСТОЧНИК KP.RU