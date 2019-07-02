2019-07-02T13:02:06+03:00
Происшествия

Брянца оштрафовали за фиктивную прописку иностранца

Елена РАКОВА
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Жителя Рогнединского района оштрафовали за фиктивную прописку иностранца. Преступление обнаружили сотрудники регионального УФСБ.

- В феврале этого года брянец поставил на миграционный учет иностранца, который фактически в его доме не жил, - уточнили в пресс-службе УФСБ.

В марте на основании материалов УФСБ России по Брянской области отдел дознания жуковского отдела полиции завел на жителя Рогнединского района уголовное дело.

По решению суда мужчину приговорили к штрафу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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