2019-07-02T12:02:49+03:00
Происшествия

На жуковских подростков, угнавших авто, завели уголовное дело

Таким образом ребята отметили день рождения
Елена РАКОВА
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Горе-угонщиков задержали.Горе-угонщиков задержали.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Жуковке развернулась история про юных Бонни и Клайда. За решеткой оказались 14-летний подросток и его 15-летняя приятельница. Их обвиняют в угоне автомобиля.

Как полагают следователи, ночью 6 июня на улице Победы в Жуковке юноша, отпраздновавший накануне день рождения, вместе со своей знакомой угнали легковой автомобиль марки ВАЗ 21074.

- Необдуманный поступок сделал подростков фигурантами уголовного дела, - говорят в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Брянской области. - Следователи проводят необходимые следственные действия, выясняют всех обстоятельства происшедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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