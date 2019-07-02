На жуковских подростков, угнавших авто, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-02T12:02:49+03:00

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В Жуковке развернулась история про юных Бонни и Клайда. За решеткой оказались 14-летний подросток и его 15-летняя приятельница. Их обвиняют в угоне автомобиля.

Как полагают следователи, ночью 6 июня на улице Победы в Жуковке юноша, отпраздновавший накануне день рождения, вместе со своей знакомой угнали легковой автомобиль марки ВАЗ 21074.

- Необдуманный поступок сделал подростков фигурантами уголовного дела, - говорят в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Брянской области. - Следователи проводят необходимые следственные действия, выясняют всех обстоятельства происшедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU