2019-07-02T11:49:50+03:00
Общество

В Брянск приедут ветераны московского «Спартака»

Они сыграют товарищеский матч с игроками «Динамо»
Мария Дедкова
Поделиться:
Игра начнется 5 июля в 15.00.Игра начнется 5 июля в 15.00.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

В день 75-летия области в Брянск приедут футболисты-ветераны московского «Спартака». Они сыграют товарищеский матч с игроками брянского «Динамо».

Игра начнется 5 июля в 15.00, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Вход свободный.

Напомним, к 75-летию со дня образования Брянской области подготовили большую праздничную программу. Начнутся торжества после обеда на Славянской площади, а завершатся торжества на Кургане Бессмертия.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске открыли мемориальную доску партизану Михаилу Гаризану
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова победила на Кубке России
С июля брянцы начнут получать налоги по-новому
Стал известен предварительный виновник смертельного ДТП в Унечском районе
Брянца оштрафовали за фиктивную прописку иностранца
Молодежь БМЗ состязалась в профессионализме
На жуковских подростков, угнавших авто, завели уголовное дело
Ситуация с природными пожарами на территории Брянской области не вызывает опасений
Стало известно, кто пострадал в ДТП в Унечском районе
В двух брянских парках заработал бесплатный WI-FI
По факту ДТП в Унечском районе завели уголовное дело
В Брянске временно уберут остановку на переулке Пилотов
В Брянской области сильный ветер повалил деревья и снес крыши зданий
Житель Почепа отправится в колонию за угрозу убийством своему сыну
Из-за непогоды в Брянской области пять районов остались без света
Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Унечском районе
Подробности смертельного ДТП в Унечском районе: водитель маршрутки нелегально перевозил пассажиров
После страшного ДТП в Унечском районе губернатор Александр Богомаз поручил провести внеплановые проверки пассажирских перевозок
В ДТП с маршруткой в Брянской области пострадали двое детей
В Брянске на улице Чичерина 4 июля ограничат движение
В Карачев привезли мощи святых Петра и Февронии Муромских
Брянский спортсмен стал чемпионом России по тяжелой атлетике