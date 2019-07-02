В Брянск приедут ветераны московского «Спартака»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-02T11:49:50+03:00

Они сыграют товарищеский матч с игроками «Динамо»

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В день 75-летия области в Брянск приедут футболисты-ветераны московского «Спартака». Они сыграют товарищеский матч с игроками брянского «Динамо».

Игра начнется 5 июля в 15.00, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Вход свободный.

Напомним, к 75-летию со дня образования Брянской области подготовили большую праздничную программу. Начнутся торжества после обеда на Славянской площади, а завершатся торжества на Кургане Бессмертия.

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ИСТОЧНИК KP.RU