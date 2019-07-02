2019-07-02T11:48:18+03:00
Общество

Ситуация с природными пожарами на территории Брянской области не вызывает опасений

Губернатор Александр Богомаз провел совещание
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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В областном правительстве состоялось еженедельное совещание при губернаторе Брянской области. Основным вопросом повестки стало обсуждение профилактической работы по предупреждению природных пожаров на территории региона.

Начальник управления лесами Владимир Дзубан в своем выступлении особо подчеркнул, что охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений в деятельности управления лесами. Охраняемая площадь лесов, подведомственная управлению лесами, составляет 1208, 7 тысяч гектаров. Хвойные леса составляют 48%.

По каждому выезду лесопожарной техники между диспетчером управления лесами и ЦУКСом в режиме реального времени осуществляется информационный обмен до ликвидации лесного пожара или сельхозпала. Разработаны и подписаны межведомственные соглашения о взаимодействии по охране лесов от пожаров и информационному обмену.

По состоянию на 30 июня текущего года лесопожарными участками на различные возгорания совершено 763 выезда, в том числе 635 на тушение неконтролируемых сельхозпалов.

С докладом о противопожарных мероприятиях выступил начальник главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин. Он отметил, что в настоящее время пожароопасная ситуация на территории области находится под контролем и не вызывает опасений. В случае необходимости штат сотрудников МЧС, а также дополнительная техника для борьбы с природными пожарами будут увеличены. В ходе совещания было отмечено, что особое внимание будет уделено поиску лиц, которые поджигают траву в лесных массивах. За подобные нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с лишением свободы на срок вплоть до 8 лет (ст. 261 УК РФ).

Граждан, которые обнаружили в лесной зоне возгорание, просят сообщать об этих фактах на телефон горячей линии: 8-800-100-94-00 или в мобильное приложение «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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