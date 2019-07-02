2019-07-02T11:16:23+03:00
Происшествия

Стало известно, кто пострадал в ДТП в Унечском районе

Одних госпитализировали в унескую, других в клинцовскую больницы
Мария Дедкова
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В ДТП пострадали 13 человек.В ДТП пострадали 13 человек.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянской области сотрудники полиции установили личности пострадавших в ДТП в Унечском районе.

Три пассажирки автобуса 19, 24 и 55 лет, а также 32-летний водитель фуры получили несерьезные травмы. Медики оказали им первую помощь и отпустили домой, назначив лечение, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Семь пассажирок 64, 62, 19, 18, и 6 лет и двух пассажиров 7 и 23 лет госпитализировали в Унечскую и Клинцовскую районные больницы.

Напомним, в автоаварии погибли три пассажира маршрутки: две женщины и один мужчина. По предварительным данным, еще 12 человек пострадали, в том числе и двое детей.

По факту ДТП проверки устроили областная прокуратура и следственный комитет. Внеплановые проверки пассажирских перевозчиков поручил провести и губернатор Александр Богомаз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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