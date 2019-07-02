В двух брянских парках заработал бесплатный WI-FI
Жители и гости города смогут пользоваться интернетом после авторизации
Вскоре бесплатный WI-FI будет доступен и в остальных парках Брянска.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В парке Толстого и парке «Соловьи» брянцы смогут воспользоваться бесплатным интернетом. В этих парках заработал WI-FI.
Чтобы получить доступ к интернету, нужно подключиться к сети конкретного парка, ввести свой номер мобильного телефона и получить код доступа.
Вскоре бесплатный WI-FI будет доступен и в остальных парках Брянска, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.
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ИСТОЧНИК KP.RU