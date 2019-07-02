В двух брянских парках заработал бесплатный WI-FI

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-02T10:50:07+03:00

Вскоре бесплатный WI-FI будет доступен и в остальных парках Брянска. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители и гости города смогут пользоваться интернетом после авторизации

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В парке Толстого и парке «Соловьи» брянцы смогут воспользоваться бесплатным интернетом. В этих парках заработал WI-FI.

Чтобы получить доступ к интернету, нужно подключиться к сети конкретного парка, ввести свой номер мобильного телефона и получить код доступа.

Вскоре бесплатный WI-FI будет доступен и в остальных парках Брянска, сообщают в пресс-службе брянской мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU