2019-07-02T10:23:41+03:00
Происшествия

По факту ДТП в Унечском районе завели уголовное дело

Виновнику автоаварии грозит до семи лет колонии
Мария Дедкова
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Расследование уголовного дела продолжается.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянской области полиция завела уголовное дело по факту ДТП в Унечском районе.

- По версии следствия, 32-летний житель Витебской области за рулем фуры «Вольво» при развороте столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Бенц Спринтер» , - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В ДТП погибли 52-летняя, 54-летняя и 25-летний пассажиры микроавтобуса, еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей.

Уголовное дело завели по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновнику смертельной аварии грозит до семи лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.

По факту ДТП проверки устроили областная прокуратура и следственный комитет. Внеплановые проверки пассажирских перевозчиков поручил провести и губернатор Александр Богомаз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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