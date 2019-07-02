В Брянске временно уберут остановку на переулке Пилотов

СЕГОДНЯ 09:45 2019-07-02T09:45:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске общественный транспорт временно не будет останавливаться на остановке «Переулок Пилотов» в сторону Бежицы. Запрет ввели из-за расширения улицы Авиационной. Здесь будут укладывать асфальт.

Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, возобновление работы остановки планируют в конце июля. Жителям города приносят извинения за временные неудобства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU