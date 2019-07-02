2019-07-02T09:45:36+03:00
Общество

В Брянске временно уберут остановку на переулке Пилотов

Ограничение ввели из-за расширения дороги на улице Авиационной
Мария Дедкова
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Горожанам придется выходить на остановке "Мини-рынок"Горожанам придется выходить на остановке "Мини-рынок"Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске общественный транспорт временно не будет останавливаться на остановке «Переулок Пилотов» в сторону Бежицы. Запрет ввели из-за расширения улицы Авиационной. Здесь будут укладывать асфальт.

Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, возобновление работы остановки планируют в конце июля. Жителям города приносят извинения за временные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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