В Брянске временно уберут остановку на переулке Пилотов
Ограничение ввели из-за расширения дороги на улице Авиационной
Горожанам придется выходить на остановке "Мини-рынок"Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске общественный транспорт временно не будет останавливаться на остановке «Переулок Пилотов» в сторону Бежицы. Запрет ввели из-за расширения улицы Авиационной. Здесь будут укладывать асфальт.
Как сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации, возобновление работы остановки планируют в конце июля. Жителям города приносят извинения за временные неудобства.
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ИСТОЧНИК KP.RU