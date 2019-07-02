В Брянской области сильный ветер повалил деревья и снес крыши зданий

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-02T09:26:00+03:00

Так стихия прошла по Новозыбкову. Фото: vk.com, Александр Кравченко

К счастью, никто не пострадал

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Вечером в понедельник, 1 июля, 30-градусная жара в Брянской области сменилась сильнейшим ураганом. Около десяти часов вечера поднялся ветер, началась гроза, а через несколько минут пошел дождь.

Ветер валил деревья и бросал на машины, обрывал провода и сносил крыши домов.

- Наиболее массовые обращения о происшествиях зарегистрировали в Гордеевском, Климовском, Погарском, Стародубском и Трубчевском районах, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Во всех случаях организовали восстановление энергоснабжения и уборку поваленных деревьев. В Погарском, Климовском и Жуковском районах зафиксировали повреждения кровель зданий и автотранспорта. Пострадавших нет.

Напомним, из-за разгула стихии в Брянской области без электричества остались пять районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU