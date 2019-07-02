Житель Почепа отправится в колонию за угрозу убийством своему сыну
Житель Почепа отправится в колонию за угрозу убийством своему несовершеннолетнему сыну.
Как выяснили в суде, горожанин схватил ребенка за шею и стал угрожать.
- Мальчик чудом вырвался из рук отца и убежал, сообщив о произошедшем в полицию, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поводом такого поведения отца стало регулярное употребление спиртных напитков.
К слову, два года назад горе-родителя уже привлекали к уголовной ответственности за неисполнение своих отцовских обязанностей и истязание несовершеннолетнего.
С учетом судимости суд приговорил виновного к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU