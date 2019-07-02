2019-07-02T09:10:03+03:00
Общество

Житель Почепа отправится в колонию за угрозу убийством своему сыну

Раньше мужчину привлекали к уголовной ответственности за жестокое обращение с ребенком
Мария Дедкова
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С учетом судимости суд приговорил виновного к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.С учетом судимости суд приговорил виновного к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Житель Почепа отправится в колонию за угрозу убийством своему несовершеннолетнему сыну.

Как выяснили в суде, горожанин схватил ребенка за шею и стал угрожать.

- Мальчик чудом вырвался из рук отца и убежал, сообщив о произошедшем в полицию, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поводом такого поведения отца стало регулярное употребление спиртных напитков.

К слову, два года назад горе-родителя уже привлекали к уголовной ответственности за неисполнение своих отцовских обязанностей и истязание несовершеннолетнего.

С учетом судимости суд приговорил виновного к 2 годам и 8 месяцам колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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