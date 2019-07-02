Из-за непогоды в Брянской области пять районов остались без света
За пару часов электроснабжение восстановили
Причиной ЧП стала гроза и сильный ветер.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области поздно вечером 1 июля прошел ливень с грозой и шквалистым ветром. Из-за непогоды без электричества остались жители пяти районов.
Света не было в Гордеевском, Климовском, Стародубском, Трубчевском и Погарском районах.
- К ликвидации последствий происшествия привлекались аварийно-восстановительные бригады энергетических компаний, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Всего задействовали 35 человек и 11 единиц техники.
Работы велись ночью. К 1.00 2 июля электроснабжение в районах восстановили.
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ИСТОЧНИК KP.RU