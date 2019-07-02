2019-07-02T09:11:59+03:00
Происшествия

Из-за непогоды в Брянской области пять районов остались без света

За пару часов электроснабжение восстановили
Мария Дедкова
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Причиной ЧП стала гроза и сильный ветер.Причиной ЧП стала гроза и сильный ветер.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области поздно вечером 1 июля прошел ливень с грозой и шквалистым ветром. Из-за непогоды без электричества остались жители пяти районов.

Света не было в Гордеевском, Климовском, Стародубском, Трубчевском и Погарском районах.

- К ликвидации последствий происшествия привлекались аварийно-восстановительные бригады энергетических компаний, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Всего задействовали 35 человек и 11 единиц техники.

Работы велись ночью. К 1.00 2 июля электроснабжение в районах восстановили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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