Подробности смертельного ДТП в Унечском районе: водитель маршрутки нелегально перевозил пассажиров
Стали известны подробности смертельного ДТП в Унечском районе. Как заявил губернатор Александр Богомаз, водитель маршрутки, пассажиры которой пострадали в аварии, осуществлял нелегальные перевозки.
Теперь брянских перевозчиков ждут масштабные внеплановые проверки. Провести их поручили региональному департаменту промышленности, транспорта и связи совместно с надзорными ведомствами. Проверят все маршруты на предмет выявления нелегальных перевозок.
Напомним, Автоавария случилась в начале второго днем в понедельник, 1 июля, на 144-м километре трассы Брянск – Новозыбков. На трассе столкнулись рейсовый микроавтобус "Клинцы-Брянск" и фура. Погибли три пассажира маршрутки, еще 12 человек с различными травмами попали в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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