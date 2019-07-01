Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе в Унечском районе
Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибших в страшной автоаварии в Унечском районе.
- Пострадавшим, желаю скорейшего выздоровления, - сказал глава региона.
Напомним, смертельное ДТП произошло днем в понедельник, 1 июля, на 144-м километре трассы Брянск-Новозыбков. Столкнулись рейсовая маршрутка «Клинцы-Брянск» и фура «Вольво».
В автоаварии погибли три пассажира маршрутки: две женщины и один мужчина. По предварительным данным, еще 12 человек пострадали, в том числе и двое детей.
По факту ДТП проверки устроили областная прокуратура и следственный комитет. Внеплановые проверки пассажирских перевозчиков поручил провести и губернатор Александр Богомаз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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