2019-07-01T19:05:02+03:00
Общество

После страшного ДТП в Унечском районе губернатор Александр Богомаз поручил провести внеплановые проверки пассажирских перевозок

Этим займется областной департамент промышленности транспорта и связи совместно с надзорными ведомствами
Елена РАКОВА
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В автоаварии погибли три человека, пострадали еще 12.В автоаварии погибли три человека, пострадали еще 12.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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После автокатастрофы, которая произошла днем в понедельник,1 июля, в Унечском районе брянских перевозчиков ждут масштабные внеплановые проверки. Провести их поручил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как рассказал глава региона, проверками пассажирских перевозок на Брянщине займутся региональный департамент промышленности, транспорта и связи совместно с надзорными ведомствами.

- Необходимо применять жесткие меры ко всем, кто не соблюдает законные требования при перевозке пассажиров, подвергая здоровье и жизнь наших граждан неоправданному риску, - сказал Александр Богомаз.

Напомним, Автоавария случилась в начале второго днем в понедельник, 1 июля, на 144-м километре трассы БрянскНовозыбков. На трассе столкнулись рейсовый микроавтобус "Клинцы-Брянск" и фура. Погибли три пассажира маршрутки, еще 12 человек с различными травмами попали в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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