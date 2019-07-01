После страшного ДТП в Унечском районе губернатор Александр Богомаз поручил провести внеплановые проверки пассажирских перевозок

СЕГОДНЯ 18:44 2019-07-01T19:05:02+03:00

В автоаварии погибли три человека, пострадали еще 12. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Этим займется областной департамент промышленности транспорта и связи совместно с надзорными ведомствами

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После автокатастрофы, которая произошла днем в понедельник,1 июля, в Унечском районе брянских перевозчиков ждут масштабные внеплановые проверки. Провести их поручил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Как рассказал глава региона, проверками пассажирских перевозок на Брянщине займутся региональный департамент промышленности, транспорта и связи совместно с надзорными ведомствами.

- Необходимо применять жесткие меры ко всем, кто не соблюдает законные требования при перевозке пассажиров, подвергая здоровье и жизнь наших граждан неоправданному риску, - сказал Александр Богомаз.

Напомним, Автоавария случилась в начале второго днем в понедельник, 1 июля, на 144-м километре трассы Брянск – Новозыбков. На трассе столкнулись рейсовый микроавтобус "Клинцы-Брянск" и фура. Погибли три пассажира маршрутки, еще 12 человек с различными травмами попали в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU