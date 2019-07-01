2019-07-01T18:45:09+03:00
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Брянской области пострадали двое детей

В автоаварии три человека погибли, 12 пострадали
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В ДТП с маршруткой в Унечском районе пострадали двое детей. В автоаварии погибли три пассажира маршрутки: две женщины и один мужчина. По предварительным данным, еще 12 человек пострадали, в том числе и несовершеннолетние.

На место происшествия выезжали шесть бригад скорой помощи. Пострадавших отвезли в больницы Унечи и Клинцов. С родственниками погибших и пострадавшими работают психологи МЧС.

Детей с травмами госпитализировали в Унечскую райбольницу. На входе в нее дежурит реанимобиль, чтобы при необходимости доставить маленьких пациентов в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москву, рассказал брянский губернатор.

Напомним, смертельное ДТП произошло днем в понедельник, 1 июля, на 144-м километре трассы Брянск-Новозыбков. Столкнулись рейсовая маршрутка «Клинцы-Брянск» и фура «Вольво».

По факту ДТП проверки устроили областная прокуратура и следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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