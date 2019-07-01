В Карачев привезли мощи святых Петра и Февронии Муромских

СЕГОДНЯ 16:51 2019-07-01T16:51:45+03:00

Поклониться им местные жители могут с 30 июня по 5 июля

Изменить размер текста: A A

В Карачев доставили мощи святых князей Петра и Февронии Муромских. Местные жители могут поклониться святыням с 30 июня по 5 июля в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы. В эти дни храм будет открыт каждый день с 8.00 до 20.00, сообщают в администрации Карачевского района.

День памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских отмечается православной Церковью дважды: 19 сентября и 8 июля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU