Брянский спортсмен стал чемпионом России по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-01T16:15:24+03:00

Впереди у спортсмена чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Тайланде. Фото: пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России

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Брянский спортсмен Егор Климонов стал чемпионом России по тяжелой атлетике. Соревнования завершились на днях в Новосибирске, сообщают в брянском центре спортивной подготовки.

Егор Климонов выступает в весовой категории до 96 килограммов. В рывке атлет поднял 169 килограммов, в толчке – 211. Общий вес составил 380 килограммов. Егор стал лучшим не только в своей весовой категории, но и абсолютным победителем чемпионата России.

Впереди у спортсмена чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Тайланде.

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ИСТОЧНИК KP.RU