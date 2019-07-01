2019-07-01T15:50:44+03:00
Общество

В Навлинском районе 3 июля закроют переезд Синезерки

Объехать ремонтируемый участок можно на путепроводе в поселке Приволье
Мария Дедкова
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Железнодорожный переезд на станции Синезерки в Навлинском районе закроют для автомобилей 3 июля.

На переезде пройдет плановый ремонт. Проехать автомобилисты здесь не смогут с 9.00 до 14.00, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги.

Чтобы объехать ремонтируемый участок, можно воспользоваться путепроводом, расположенным в поселке Приволье.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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