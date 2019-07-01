В региональном правительстве обсудили итоги работы и перспективы управления мировой юстиции Брянской области

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-01T15:46:48+03:00

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В понедельник, 1 июля, губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание со своими заместителями. Перед участниками совещания с докладом о текущей работе и перспективах на второе полугодие 2019 года управления мировой юстиции Брянской области выступил начальник управления мировой юстиции Брянской области Виктор Снытко.

Численность мировых судей в Брянской области составляет 76 единиц. Штат управления мировой юстиции, куда входят работники аппаратов мировых судей, составляет 336 единиц, в том числе 240 должностей государственных гражданских служащих. В аппарат мирового судебного участка входят помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания, секретарь судебного участка, а в районах с большим количеством судебных участков и высокой нагрузкой — иные специалисты, ответственные за ведение судебного делопроизводства, статистики и архива.

Мировые судьи по итогам 2018 года занимают площади 8886,2 кв.м. Средний показатель площади, занимаемой одним судебным участком, — 116,9 кв.м. при значении в 2017 году — 105,5 кв.м., в 2016 году — 104,4 кв.м. По итогам 2019 года средний показатель площади, занимаемой одним судебным участком, должен достичь не менее 120,7 кв.м.

На обеспечение деятельности мировых судей на 2019 год из областного бюджета предусмотрено выделение 199,5 млн рублей, при 194,8 — в 2018, 168,9 — в 2017 и при 154,4 — в 2016.

По итогам совещания принято решение руководству управления мировой юстиции совместно с руководством муниципальных районов, областных и федеральных органов власти детально прорабатывался вопрос об улучшении размещения мировых судебных участков Бежицкого, Володарского, Фокинского районов Брянска, Жирятинского, Комаричского, Мглинского, Рогнединского, Севского, Стародубского районов и Сельцо.

Вопрос находится на личном контроле заместителя губернатора Сергея Сергеева.

ИСТОЧНИК KP.RU